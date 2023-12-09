Траты татарстанцев на курьеров выросли на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Объем услуг составил почти 700 миллионов рублей

В Татарстане продолжает расти объем услуг курьерской доставки, оказанных гражданам. По итогам января — октября 2023 года он составил 692,5 млн рублей, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, в октябре 2023 года объем услуг курьерской доставки, оказанных татарстанцам, увеличился в годовом выражении на 8,1%. Он составил 84,1 млн рублей.

Несмотря на рост, доля курьерской доставки в общем объеме платных услуг, оказываемых населению в регионе, остается незначительной. По итогам 10 месяцев 2023 года она составила 0,2%, следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В октябре доля курьерской доставки в общем объеме платных услуг, оказанных татарстанцам, составила 0,3%. Аналогичный показатель зафиксировали и в сентябре. В августе он оценивался в 0,2%.

За прошлый год татарстанцы потратили на курьерскую доставку 185 млн рублей

Рост объема услуг курьерской доставки, оказанных жителям Татарстана, наблюдается ежемесячно. Например, в сентябре они потратили на них 81,7 млн рублей, что на 4,1% больше, чем в начале осени прошлого года.

Рост на 19% в годовом выражении зафиксировали в конце лета 2023 года. За август татарстанцы потратили на курьерскую доставку 79,2 млн рублей.



realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, за 2022 год татарстанцы потратили на курьерскую доставку 185 млн рублей. Это 0,1% в общем объеме платных услуг населению республики. В частности, в декабре объем услуг, оказанных курьерами, оценивался в 36,1 млн рублей.



Стоит сказать и о зарплате курьеров. В Казани они могут рассчитывать на 95 тысяч рублей. В Альметьевске таким работникам готовы выплачивать около 87 тысяч рублей, в Зеленодольске — 82 тысячи, в Нижнекамске и Набережных Челнах — 79 тысяч рублей. Это выше, чем в среднем по региону — 61,9 тысячи рублей.

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Татьяна Демина