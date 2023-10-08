Татарстанцы потратили на курьерскую доставку 463,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — август 2023 года объем услуг курьерской доставки, оказанных населению Татарстана, составил 463,6 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 34,7%.

В конце лета татарстанцы вернули курьерскую доставку на 79,2 млн рублей. Это на 19% больше, чем в августе 2022 года.

Доля услуг курьерской доставки в общем объеме запросов услуг, оказанных жителям Татарстана за восемь месяцев, минимальная — 0,2%. В августе она так же выросла на 0,2%, следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом по итогам января — августа 2023 года объем платных услуг населению республики составил 260,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 7,4%.



Напомним, за 2022 год татарстанцы вернули на курьерскую доставку 185 миллионов рублей. В частности, в декабре объем услуг, оказанных курьерами, оценивался в 36,1 млн рублей.

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Татьяна Демина