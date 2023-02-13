Татарстанцы за год потратили на курьерскую доставку 185 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За 2022 год жители Татарстана потратили на курьерскую доставку 185 млн рублей. Это 0,1% в общем объеме платных услуг населению республики.

В частности, в декабре прошлого года татарстанцы потратили на курьерскую доставку 36,1 млн рублей. В общем объеме платных услуг населению региона их доля также составила 0,1%, следует из данных Татарстанстата.

В общей сложности на услуги почтовой связи и курьерские услуги жители Татарстана за 2022 года потратили почти 1,7 млрд рублей. Это на 5% меньше, чем за январь — декабрь предыдущего года.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Согласно одному из исследований, в России в январе — октябре 2022 года число онлайн-заказов с курьерской доставкой выросло практически в 13 раз по сравнению с прошлым годом. При этом стоимость корзины покупок стала вдвое меньше — общий средний чек упал до 2 625 рублей.



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Татьяна Демина