Лекции сотрудников РАН и стендап молодых ученых: в Казань приехал «Научный десант»

Фото: realnoevremya.ru/Галия Гарифуллина

В Казань приехал «Научный десант» Национального центра физики и математики (НЦФМ). Члены Российской академии наук (РАН) прочитали горожанам лекции о поиске источника бесконечной энергии и суперкомпьютерных технологиях, а вчерашние выпускники казанских вузов, ставшие молодыми учеными филиала МГУ в Сарове, в формате стендапа рассказали о своих исследованиях. На мероприятии побывал и корреспондент «Реального времени».

«В Казани есть очень мощные университеты»

В рамках «Научного десанта» НЦФМ ученые проводят серию выездных встреч в городах России. Представители проекта уже побывали в Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Воронеже и Ростове-на-Дону, а сегодня добрались и до Казани. Столицу Татарстана выбрали не случайно, рассказал научный руководитель НЦФМ, академик РАН Александр Сергеев: «В Казани есть очень мощные университеты, есть хорошая подготовка кадров».

realnoevremya.ru/Галия Гарифуллина

Сейчас НЦФМ ищет новые таланты, чтобы пригласить их учиться и работать в научном городке. Есть все надежды найти их среди казанских студентов.

— У вас есть федеральный университет, есть авиационный, технологический, энергетический. Все эти университеты нам интересны, каждый по-своему. В классическом университете больше фундаментальных исследований и знаний дается, в технологическом — химия, в авиационном — инженерия, энергетическом — понятно, что энергетика, — объяснил Александр Сергеев. — У нас на площадке есть разные направления, где для студентов всех этих университетов есть рабочие места.

Темная материя и суперкомпьютеры

На мероприятии научный руководитель НЦФМ прочитал лекцию на тему «Энергия бесконечности: для чего нужен сверхмощный лазер, где спрятана темная материя во Вселенной и какие загадки решают ученые Национального центра физики и математики». По его словам, сейчас перед центром стоят амбициозные задачи: создание и фотонного компьютера, и многофункционального ускорительного комплекса с источником комптоновского излучения, и лазерного комплекса экзаваттной мощности. Научный прорыв не осуществить без привлечения новых талантов.

realnoevremya.ru/Галия Гарифуллина

Темой выступления директора филиала МГУ-Саров, директора Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ, сопредседателя направления НЦФМ Владимира Воеводина стали «Современные суперкомпьютерные технологии: теория и практика, наука и бизнес». Он привел примеры самых мощных в мире компьютеров и рассказал о сферах их применения. Она оказалась обширной — от моделирования нефтяных резервуаров до кинематографа и анимации.

Лекция вызвала у публики интерес. Так, слушатели интересовались, станут ли суперкомпьютеры доступны людям через 30 лет и создадут ли ученые новую основу для работы вычислительных машин. На первый вопрос Владимир Воеводин ответил утвердительно, а вот будущее компьютерных систем пока туманно.

Научные лидеры из Казани

Завершился «Научный десант» выступлениями трех выпускников казанских вузов, которые решили продолжить обучение в МГУ-Саров. Магистрантка второго курса Анжелика Кузнецова в формате стендапа рассказала о буднях студентов кампуса. А аспирант филиала МГУ-Саров Андрей Данилов, окончивший Казанский авиационный институт (КАИ), рассказал о своих исследованиях: молодой исследователь занимается лазерным термоядерным синтезом и физикой плазмы.

Поделилась своим опытом обучения и перспективами, стоящими перед ней сейчас, и Диляра Уразова. Девушка окончила КФУ: в КСК «УНИКС» , где проходил «Научный десант», ей когда-то вручали диплом бакалавра. Затем поступила в магистратуру МГУ-Саров.

realnoevremya.ru/Галия Гарифуллина

— Мне КФУ дал тот фундамент знаний, который помог учиться, представляете, в МГУ с преподавателями с мировым именем. Это безусловный успех, — сказала она. — Это полностью заслуга Казанского университета, я безумно благодарна, что они вложили в меня столько знаний.

По окончании магистратуры девушка вернулась в Казань и работает научным сотрудником в филиале ядерного центра на базе Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Но уже задумывается о поступлении в аспирантуру. Не исключено, что научную карьеру она будет развивать в родном университете.

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Галия Гарифуллина