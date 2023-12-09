Сегодня в Казани ожидается до -24 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В субботу, 9 декабря, в Казани ожидается малооблачная погода без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани температуры воздуха составят от -22 до -24 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от -21..-26°С, местами в северных и восточных районах республики до -30°С.

Также в субботу в Казани ожидается северо-восточный ветер порывами 3-8 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в Татарстане объявили второе за неделю штормовое предупреждение о морозах. В выходные ночью и утром местами в восточных и северных районах республики ожидается до -40°С.



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Татьяна Демина