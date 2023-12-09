За год траты россиян на новые автомобили выросли на 97%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего за январь — октябрь этого года жители России потратили на легковые автомобили 7 трлн 257 млрд рублей. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Расходы граждан на автомобили в этом году превысили траты за десять месяцев 2022 года на 57%. На новые машины пришлось 2 трлн 416 млрд рублей — это треть от всей суммы. На автомобили с пробегом россияне израсходовали 4 трлн 841 млрд рублей — еще две трети.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Эксперты подчеркнули, что россияне стали тратить на легковые машины большие суммы, чем в 2022 году. Расходы на новые автомобили выросли на 97%, на подержанные — на 43%.

Напомним, в Казани 71% опрошенных автомобилистов заявили, что им не хватает средств на ремонт транспорта в СТО. Больше половины респондентов — 66% — хотели бы воспользоваться рассрочкой при ремонте машин специалистами. Из-за высоких цен на услуги СТО 26% автомобилистов из Казани проводят диагностику транспорта только при поломках.

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Галия Гарифуллина