Почти три четверти казанцев заявили о нехватке средств на ремонт машин в СТО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани 71% опрошенных автомобилистов заявили, что им не хватает средств на ремонт транспорта в СТО, выяснили аналитики «Авто.ру» (исследование есть в распоряжении «Реального времени»). Больше половины респондентов — 66% — хотели бы воспользоваться рассрочкой при ремонте машин специалистами.

Из-за высоких цен на услуги СТО 26% автомобилистов из Казани проводят диагностику транспорта только при поломках. Свыше половины — 51% респондентов — заявили, что не обращались к специалистам даже в таком случае, продолжая ездить на машине с некритичными неисправностями. Из опрошенных 60% признались, что хотя бы раз искали автосервис подешевле.

Казанские автомобилисты стали чаще интересоваться оборудованием для самостоятельной починки машин. Продажи товаров категории «Оборудование для автосервиса и гаража» в столице Татарстана выросли в годовом выражении на 15%, подсчитали в интернет-магазине «ВсеИнструменты.ру». Горожане активнее интересовались приобретением шиномонтажного оборудования (+12%), сварочного оборудования (+9%) и автоинструмента (+3%).



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале осени казанские автомобилисты покупали автогаражное оборудование на 70% чаще, чем в сентябре 2022-го. Наблюдался также рост продаж аварийных принадлежностей (+53%), автоинструментов (35%), диагностического оборудования (+30%) и инструментов для ремонта (+30%).



Опрос проводился в октябре 2023 года. В нем принял участие 1 271 человек из регионах России.

Напомним, в Татарстане установили предельные размеры платы за технический осмотр транспорта на 2024 год. Они закреплены постановлением кабмина республики.



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Татьяна Демина