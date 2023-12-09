В России увеличился спрос на туристическое жилье

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За год рост общего спроса на туристическое жилье в России составил 28%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на совместное исследование МТС Travel и Bronevik.com.

За 2023 год средняя стоимость проживания в отелях и других объектах выросла на 5% в годовом сопоставлении. В 2022-м чек увеличился на 10%. Соответственно, рост расходов на жилье в поездках по России стал в два раза медленнее. Средние траты туристов на проживание равны 4,1 тысячи рублей.

Чаще всего респонденты предпочитали отели — их доля от общего числа бронирований составила более двух третей. За сутки размещения россияне платили в среднем 4,6 тысячи рублей. Вторую строчку рейтинга заняли мини-отели — на них пришлось 15% от всех заказов. Средняя стоимость проживания в них — 3,2 тысячи рублей в сутки. Расходы россиян на апартаменты были равны 3,1 тысячи рублей в сутки.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В рейтинг самых востребованных направлений для поездок (по числу бронирований) вошли Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. В столице проживание стало стоить на 8% дороже, в Санкт-Петербурге — на 4%. В Краснодарском крае цены остались аналогичными прошлогодним.

Напомним, планирует уйти в отпуск зимой каждый четвертый россиянин — 25%. Проведут выходные дома 14% из них, отправятся в поездку по стране — 5%. На даче или за границей отдыхать собираются лишь по 3% опрошенных. Продолжать работать в холодное время будут больше 62% граждан.

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Галия Гарифуллина