Казань вошла в пятерку популярных у россиян направлений для отпуска этой зимой

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В холодное время года жители России предпочитают проводить отпуск дома или путешествуя по стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Планирует уйти в отпуск зимой каждый четвертый респондент — 25%. Проведут выходные дома 14% из них, отправятся в поездку по стране — 5%. На даче или за границей отдыхать собираются лишь по 3% опрошенных. Продолжать работать в холодное время будут больше 62% граждан.

В пределах России участники исследования чаще всего хотят посетить Москву, Сочи и озеро Байкал. Санкт-Петербург занимает четвертую строчку рейтинга, а Казань — пятую. Наиболее привлекательными зарубежными направлениями стали Турция, Кипр и Объединенные Арабские Эмираты, а также Вьетнам и страны Европы.

realnoevremya.ru (архив)

Интересно, что мужчины чаще женщин берут отпуск в период с декабря по февраль (29% против 22%). Кроме того, представители сильного пола больше любят проводить отдых дома. На предпочтения респондентов влияет уровень дохода. Россияне, чей ежемесячный заработок составляет не меньше 80 тысяч рублей, отдыхают зимой в поездках по России или за ее пределами чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Напомним, недавно столица Татарстана вошла в рейтинг городов, в которых жители России чаще всего бронируют жилье на ноябрь — декабрь этого года. Респонденты, решившие отправиться в путешествие по России в ноябре — декабре 2023 года, бронировали жилье в Москве (28,3%), Сочи (15,8%), Санкт-Петербурге (13,4%), Владивостоке (4,6%), Краснодаре и Казани (по 2,9%).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина