Благоустройство первой очереди Чайковых озер в Казани завершат в этом году

Фото: Максим Платонов

Благоустройство первой очереди Чайковых озер в Казани завершат в этом году. Это один из немногих в России проектов, созданных на основе принципов салютогенного дизайна среды, рассказала «Реальному времени» руководитель департамента архитектурных проектов фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Парк предназначен для реабилитации пациентов больницы и психоэмоциональной разгрузки врачей. В нем также могут отдыхать и заниматься там спортом жители близлежащих домов.

— Мы реализовали на территории оздоровительную концепцию «7 источников здоровья». Это семь зон, каждая из которых представляет собой определенный вид терапии, — рассказала Наиля Зиннатуллина.

На территории Чайковых озер расположены спортивные площадки и воркаут, зона для творчества, пирс для отдыха у воды, мини-библиотека на главном пирсе, детская площадка, общественный огород и терренкур, место для тихого отдыха, где также есть арома- и аэроионотерапевтическая зоны.

Напомним, общественное пространство расположилось возле уникальных озер между проспектом Фатиха Амирхана и улицами Маршала Чуйкова, Академика Лаврентьева и Адоратского в Ново-Савиновском районе Казани. Территория разделена на две очереди — Малое и Большое Чайковые озера.



Фото: kzn.ru

Проект Чайковых озер победил в третьем конкурсе «Здоровые города России». Он занял 1-е место в номинации «Лучший проект по развитию физической активности среди населения».



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