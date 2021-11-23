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Проект казанского парка «Чайковое озеро» победил в конкурсе «Здоровые города России»

19:33, 23.11.2021
Проект казанского парка «Чайковое озеро» победил в конкурсе «Здоровые города России»
Фото: kzn.ru

Проект казанского парка «Чайковое озеро» победил в III конкурсе «Здоровые города России». Он занял первое место в номинации «Лучший проект по развитию физической активности среди населения».

Проект на пленарном заседании форума представляла заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций городской клинической больницы №7 Казани Эльмира Хусаинова, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: пресс-служба президента Татарстана (архив)

Общественное пространство расположилось возле уникальных озер между проспектом Фатиха Амирхана и улицами Маршала Чуйкова, Академика Лаврентьева и Адоратского в Ново-Савиновском районе Казани. Территория разделена на две очереди — Малое и Большое Чайковые озера. Малое Чайковое озеро используют для отдыха и прогулок пациенты городской больницы и жители близлежащих домов. Большое Чайковое озеро — уникальная неосвоенная природная территория, где гнездятся чайки, обитают колонии крачек.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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