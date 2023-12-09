Татарстан вошел в рейтинг регионов, где владельцы недвижимости чаще всего обращались за выплатами по страховке

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан попал в рейтинг регионов России, где владельцы недвижимости чаще всего обращались за выплатами по страховке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Росгосстрах.

В 2023 году больше всего обращений за выплатами по страховке жилья было зафиксировано в Московской, Вологодской и Нижегородской областях. Также в рейтинг вошли Татарстан и Башкортостан, Костромская область, Чувашия и Ульяновская область.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Наиболее распространенными происшествиями с недвижимостью во время новогодних праздников в этом году стали пожары (37%). Также россияне сталкивались с потопами (30%) и противоправными действиями злоумышленников, например, кражами (15%). Интересно, что число страховых случаев в стране возросло на 27% по сравнению с 2021 и 2022 годами.

Напомним, число россиян, которые решили застраховать имущество или жизнь, увеличилось с 40% в 2021 году до 45% в нынешнем. Наиболее востребованными стали услуги по страхованию автомобилей и недвижимости. Решили застраховать автомобиль 41% респондентов, недвижимость — 19%. При этом доля россиян, выбравших обе услуги, в 2023 году составила 60%, тогда как два года назад была равна 52%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина