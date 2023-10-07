В 2023 году жители России стали чаще оформлять страховые полисы

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число россиян, которые решили застраховать имущество или жизнь, увеличилось с 40% в 2021 году до 45% в нынешнем. Наиболее востребованными стали услуги по страхованию автомобилей и недвижимости, сообщают «Известия» со ссылкой на опрос, который провели «СберСтрахование жизни», «СберСтрахование» и аналитики медиахолдинга Rambler&Co.

Решили застраховать автомобиль 41% респондентов, недвижимость — 19%. При этом доля россиян, выбравших обе услуги, в 2023 году составила 60%, тогда как два года назад была равна 52%.

Купили полис туриста и застраховали жизнь и здоровье по 15% опрошенных. Еще 8% выбрали страхование при оформлении ипотеки или потребительского кредита, а 1% позаботился о безопасности питомца. Все перечисленные виды страховок оформил еще 1% россиян.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чаще всего мотивацией для приобретения страхового полиса было желание избежать материальных потерь (такой ответ дали 72% респондентов), обезопасить себя в поездках (10%) и приумножить средства (9%). Россияне, предпочитающие не оформлять страховки, объясняли это нежеланием тратить деньги и бессмысленностью страхования (по 48%).

Напомним, за первое полугодие 2023 года средняя стоимость оказанной медицинской помощи по полисам путешественников составила $188 на 1 человека по амбулаторным случаям и $2,5 тысячи на человека — по стационарным. Для поездок за пределы России размер страховой суммы зависит от требований, предъявляемых государством, которое собирается посетить клиент.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Галия Гарифуллина