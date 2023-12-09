Врач рассказала, какие продукты приносят наибольший вред мозгу

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Злоупотребление алкоголем в первую очередь приводит к ухудшению когнитивных функций человека. Об этом заявила врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

По ее словам, алкоголь убивает нейроны. Процесс восстановления нервных клеток идет, однако употребление спиртных напитков в большом количестве вызывает снижение когнитивных функций. Вредно для мозга также переработанное растительное масло. Распространенным примером такого продукта врач назвала маргарин.

— Когда человек потребляет большое количество гидрогенизированного жира, он не перерабатывается организмом и откладывается в клетках, в том числе в клетках мозга. Соответственно, это ведет к его преждевременному разрушению и снижению когнитивной функции, — цитирует Тихомирову «Газета.Ru».

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Кроме того, она предостерегла от излишнего увлечения фастфудов. Такая пища содержит большое количество вредных для мозга жира, углеводов, соли и различных пищевых добавок. Особенно опасно потреблять с фастфудом сладкие напитки. Это может стать причиной ожирения, при котором активность работы мозга снижается еще больше.

Также Тихомирова призвала контролировать потребление сахара. Как объяснила эксперт, глюкоза полезна для организма, но периодическое сокращение количества углеводов улучшает когнитивные способности.

Напомним, наиболее пагубное влияние на эмаль оказывают сладкие напитки, в числе которых чай с сахаром, соки, компоты, газировки. Кроме того, большое содержание легкоферментируемых углеводов, то есть сладостей, в ежедневном рационе способствует выработке вязкой слюны и общему уменьшению объема вырабатываемой слюны.

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Галия Гарифуллина