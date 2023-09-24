Стоматолог объяснила вред газировки для зубов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Наиболее пагубное влияние на эмаль оказывают сладкие напитки, в числе которых: чай с сахаром, соки, компоты, газировки. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-стоматолог Люция Розакова.

— Даже один глоток сладкого напитка запускает процесс выделения кислоты бактериями зубного налета и, как следствие, запускает процесс образования кариеса. Также важно знать, что глобально не имеет значения, какое количество сахара вы добавляете в напиток, — одна чайная ложечка сахара или меда делает напиток кариесогенным, — цитирует ее RT.

Она также добавила, что большое содержание легкоферментируемых углеводов, то есть сладостей, в ежедневном рационе способствует выработке вязкой слюны и общему уменьшению объема вырабатываемой слюны.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Поэтому, чтобы минимизировать вред напитка для эмали, после его употребления стоит почистить зубы, но не позже, чем через 30 минут, — констатировала она.

Кроме того, стоматолог подчеркнула важность наличия твердой еды в рационе, поскольку во время пережевывания таких продуктов, как мясо, хрустящие овощи и фрукты, зубы механически очищаются от налета.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июля 2023 года акциза на сахаросодержащие напитки. Подакцизными стали напитки в потребительской упаковке, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, содержащие сахар и т.д.

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Айрат Назипов