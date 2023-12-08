В ночь на субботу в Казани похолодает до -32 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани ночью и утром в субботу, 9 декабря, ожидается аномально холодная погода — от -30 до -32 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.



Днем 9 декабря в Казани прогнозируется от -22 до -24 градусов. Снега в течение суток не ожидается.

В целом по Татарстану ночью и утром в субботу температуры воздуха составят от -30 до -35 градусов. В северных и восточных районах региона местами возможен сильный мороз — до -40°С.

Днем в Татарстане прогнозируется от -21 до -26 градусов. Местами в северных и восточных районах температура воздуха опустится до -30°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ночь на 7 декабря в Татарстане прогнозировалось до -32 градусов, на 8 декабря — до -35°С.



Напомним, в Татарстане 4 декабря объявили штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. Среднесуточные температуры воздуха окажутся ниже нормы на 10—20°С.

Морозы начали усиливаться с 7 декабря. Они сохранятся и в начале следующей недели. На ближайшие выходные объявлено второе с начала недели штормовое предупреждение.



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Татьяна Демина