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На 20 градусов ниже нормы: в Татарстане ожидается до -38

15:45, 07.12.2023 6
На 20 градусов ниже нормы: в Татарстане ожидается до -38
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане с 7 декабря усилятся морозы. Установится аномально холодная погода со среднесуточными температурами на 20 градусов ниже нормы — они составят -25..-30°С, сообщили в Гидрометцентре республики.

В конце этой недели, 8—10 декабря, в Татарстане ожидается малооблачная погода без осадков и слабый северо-восточный ветер. Ночью и утром температуры опустятся до -25..-32 градусов, местами — до -33..-38°С. Днем ожидается от -21 до -28°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 11—12 декабря, влияние морозного антициклона сохранится . Ночью и утром ожидается от -25 до -30 градусов, местами — до -32..-37°С. Днем прогнозируется от -22 до -27°С.

— Подобная аномально холодная погода в последние годы в 1-й и 2-й декадах декабря отмечалась в 2002, 2009, 2012 годах, — заявили в Гидрометцентре Татарстана.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане 4 декабря объявили штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. На этой неделе в республике похолодает до -34 градусов. Среднесуточные температуры воздуха окажутся ниже нормы на 10—20°С.

Ночью и утром в пятницу, 8 декабря, в Татарстане местами ожидается похолодание до -35 градусов. В целом прогнозируется от -25 до -30°С.

В ночь на 7 декабря на преобладающей территории Татарстана похолодало до -19..-27 градусов, местами в северных и восточных районах — до -33°С. На юго-западе зафиксировали -16..-18°С.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 07 дек
    в этом году погода распоясалась вообще
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  • Анонимно 07 дек
    начальную школу завтра можно пропустить - ура)
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    Анонимно 07 дек
    хоть кому-то позитив
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  • Анонимно 07 дек
    Напишите, когда теплее будет
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    Анонимно 07 дек
    разбудите когда теплее будет) из под одеяла вообще не хочется нос высовывать
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  • Анонимно 07 дек
    Автобус 89 сегодня после 17ч ждал ждал 30 мин -- так и не дождался и поехал в круговую на другом автобусе !!!
    С осени этот маршрут стал ходить заметно хуже !
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