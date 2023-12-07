На 20 градусов ниже нормы: в Татарстане ожидается до -38

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане с 7 декабря усилятся морозы. Установится аномально холодная погода со среднесуточными температурами на 20 градусов ниже нормы — они составят -25..-30°С, сообщили в Гидрометцентре республики.

В конце этой недели, 8—10 декабря, в Татарстане ожидается малооблачная погода без осадков и слабый северо-восточный ветер. Ночью и утром температуры опустятся до -25..-32 градусов, местами — до -33..-38°С. Днем ожидается от -21 до -28°С.



По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 11—12 декабря, влияние морозного антициклона сохранится . Ночью и утром ожидается от -25 до -30 градусов, местами — до -32..-37°С. Днем прогнозируется от -22 до -27°С.

— Подобная аномально холодная погода в последние годы в 1-й и 2-й декадах декабря отмечалась в 2002, 2009, 2012 годах, — заявили в Гидрометцентре Татарстана.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане 4 декабря объявили штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. На этой неделе в республике похолодает до -34 градусов. Среднесуточные температуры воздуха окажутся ниже нормы на 10—20°С.



Ночью и утром в пятницу, 8 декабря, в Татарстане местами ожидается похолодание до -35 градусов. В целом прогнозируется от -25 до -30°С.



В ночь на 7 декабря на преобладающей территории Татарстана похолодало до -19..-27 градусов, местами в северных и восточных районах — до -33°С. На юго-западе зафиксировали -16..-18°С.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина