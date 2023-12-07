Ночью в Татарстане похолодает до -35 градусов
В Татарстане ночью и утром в пятницу, 8 декабря, местами ожидается похолодание до -35 градусов. В целом прогнозируется от -25 до -30°С, предупредили в Гидрометцентре республики.
В Казани ночью и утром 8 декабря прогнозируется от -25 до -27 градусов. В низких местах температуры воздуха могут опуститься до -31°С.
Днем в Татарстане местами ожидается от -25 до -26 градусов. В Казани прогнозируется от -22 до -24°С.
В ночь на 7 декабря в Татарстане прогнозировалось до -32 градусов. В Казани ожидалось до -28°С.
Напомним, в Татарстане 4 декабря объявили штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. На этой неделе в республике похолодает до -34 градусов. Среднесуточные температуры воздуха окажутся ниже нормы на 10—20 °С.
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