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Ночью в Татарстане похолодает до -35 градусов

13:15, 07.12.2023
Ночью в Татарстане похолодает до -35 градусов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане ночью и утром в пятницу, 8 декабря, местами ожидается похолодание до -35 градусов. В целом прогнозируется от -25 до -30°С, предупредили в Гидрометцентре республики.

В Казани ночью и утром 8 декабря прогнозируется от -25 до -27 градусов. В низких местах температуры воздуха могут опуститься до -31°С.

Днем в Татарстане местами ожидается от -25 до -26 градусов. В Казани прогнозируется от -22 до -24°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ночь на 7 декабря в Татарстане прогнозировалось до -32 градусов. В Казани ожидалось до -28°С.

Напомним, в Татарстане 4 декабря объявили штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. На этой неделе в республике похолодает до -34 градусов. Среднесуточные температуры воздуха окажутся ниже нормы на 10—20 °С.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан
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