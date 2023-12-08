В Татарстане в октябре зафиксирован самый большой рост оборота розничной торговли с начала года

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В октябре 2023 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 128,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го на 18,2%. Рост в годовом выражении в середине осени оказался самым высоким с начала года, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистик.

В каждом месяце первого квартала этого года оборот розничной торговли в республике был меньше, чем в аналогичном периоде 2022-го. В январе показатель упал в годовом выражении на 1,9%, в феврале — на — 3,2%, в марте — на 0,3%.

В остальные месяцы в Татарстане наблюдался рост оборота розничной торговли. В апреле он составил 12,7% в годовом выражении, в мае — 13,7%, в июне — 14,3%, в июле — 14,8%, в августе — 12,7%, а в сентябре — 14,3%.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

По отношению к сентябрю 2023-го оборот розничной торговли в регионе в октябре увеличился на 3,2%, следует из данных Татарстанстата. В начале осени показатель оценивался в 122,8 млрд рублей.

Напомним, за январь — октябрь 2023 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 1,13 трлн рублей. Он вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,2%.



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Татьяна Демина