Оборот розничной торговли в Татарстане достиг 1,1 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За январь — октябрь 2023 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 1,13 трлн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,2%. Такие данные опубликовал Росстат.

Татарстан — единственный регион Приволжского федерального округа, где оборот розничной торговли по итогам десяти месяцев превышает 1 трлн рублей. На втором месте по показателю Башкортостан (997,8 млрд рублей), на третьем — Нижегородская область (887,88 млрд).

По темпу роста оборота розничной торговли Татарстан в ПФО замыкает топ-3. Республику опередили Мордовия (+15,8%) и Башкортостан (+10,6%).

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе оборот розничной торговли по итогам января — октября 2023 года составил 6,6 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 7,9%.

Напомним, оборот розничной торговли в Татарстане превысил отметку в 1 триллион рублей по итогам января — сентября 2023 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 9,3%.



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Татьяна Демина