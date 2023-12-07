Госдума установила новые налоговые льготы для граждан и организаций

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, вводящий новые налоговые льготы для граждан и организаций. С 1 октября 2024 года от НДС освобождаются услуги оператора автоматизированной информационной системы страхования по предоставлению информации из системы в соответствии с законом «Об организации страхового дела в РФ».

Освобождаются также рекламные услуги организаторов международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», проводимого в Казани в 2024 году. Льгота распространяется на правоотношения, возникшие с 20 сентября 2022 года. Призы участников турнира в денежной или натуральной форме не будут облагаться НДФЛ. От НДФЛ также освобождаются доходы в натуральной форме — оплата стоимости питания, проезда, проживания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, форменной одежды.

Пониженная ставка НДС устанавливается в размере 10% для операций по реализации обработанных протравителями (протравленных) семян подсолнечника и кукурузы.

Освобождено от НДФЛ лицо, контролировавшее иностранную компанию по состоянию на 31 декабря 2021 года и безвозмездно получающее от нее имущество и имущественные права.

Устанавливается госпошлина за нанесение меток на струнные смычковые музыкальные инструменты или смычки — 2 тысячи рублей, если они отнесены к культурным ценностям, и 500 рублей, если не отнесены.

Для религиозных организаций одного вероисповедания, заключивших договор пожертвования недвижимого имущества религиозного назначения, госпошлина за регистрацию прав на него снижается с 22 тысяч рублей до 2 тысяч.

Соглашение по организации в Казани «Игр будущего» подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. Соревнования пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года.



На подготовку к турниру, в котором ожидается участие представителей разных стран мира, направят более 5 млрд рублей. По указу президента России правительство выделит 1,8 млрд в 2023-м и около 3,5 млрд рублей в следующем году.

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Маргарита Головатенко