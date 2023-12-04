Новости общества

12:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани заменят подъемные платформы на лифты в надземных переходах к саммиту БРИКС за 365,8 млн рублей

09:53, 04.12.2023 2
В Казани заменят подъемные платформы на лифты в надземных переходах к саммиту БРИКС за 365,8 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Советском, Ново-Савиновском и Приволжском районах Казани заменят подъемные платформы на лифты в надземных пешеходных переходах. ГКУ «Главтатдортранс» выделит на работы 365,8 млн рублей.

Замену нужно произвести по следующим адресам:

  • Оренбургский тракт (в районе РКБ);
  • ул. Павлюхина — Халева;
  • ул. Чистопольская — Амирхана №1;
  • ул. Чистопольская — Амирхана №2;
  • пр. Победы (в районе ТЦ «Мега»);
  • пр. Ямашева (остановка «Ветеринарная академия»).

Указанные переходы расположены на маршрутах, по которым будут передвигаться участники саммита стран БРИКС в 2024 году. Все работы необходимо выполнить до 25 ноября 2024 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в Казани планируют провести проектно-изыскательские работы по ремонту объектов, расположенных по маршрутам мероприятия, в том числе возле Кремля. На эти цели готовы направить 18,2 млн рублей.

В начале ноября «Реальное время» писало, что в Казани началась подготовка гостевого маршрута к саммиту стран БРИКС. В связи с этим представители администрации Вахитовского и Приволжского районов города проводят осмотр зданий, которые расположены вдоль него.

Напомним, саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Позже глава государства на саммите стран-участниц в ЮАР заявил, что столица Татарстана готова провести встречу «на высшем уровне».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан Город КазаньГлавтатдортранс
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 04 дек
    Лишь бы работали потом и вандалы не трогали
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    а до Брикса показывать что они есть было некому. Иностранцам можно показать.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также