В Казани заменят подъемные платформы на лифты в надземных переходах к саммиту БРИКС за 365,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Советском, Ново-Савиновском и Приволжском районах Казани заменят подъемные платформы на лифты в надземных пешеходных переходах. ГКУ «Главтатдортранс» выделит на работы 365,8 млн рублей.

Замену нужно произвести по следующим адресам:

Оренбургский тракт (в районе РКБ);

ул. Павлюхина — Халева;

ул. Чистопольская — Амирхана №1;

ул. Чистопольская — Амирхана №2;

пр. Победы (в районе ТЦ «Мега»);

пр. Ямашева (остановка «Ветеринарная академия»).

Указанные переходы расположены на маршрутах, по которым будут передвигаться участники саммита стран БРИКС в 2024 году. Все работы необходимо выполнить до 25 ноября 2024 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в Казани планируют провести проектно-изыскательские работы по ремонту объектов, расположенных по маршрутам мероприятия, в том числе возле Кремля. На эти цели готовы направить 18,2 млн рублей.



В начале ноября «Реальное время» писало, что в Казани началась подготовка гостевого маршрута к саммиту стран БРИКС. В связи с этим представители администрации Вахитовского и Приволжского районов города проводят осмотр зданий, которые расположены вдоль него.

Напомним, саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Позже глава государства на саммите стран-участниц в ЮАР заявил, что столица Татарстана готова провести встречу «на высшем уровне».



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Айрат Назипов