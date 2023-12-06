«Казаныш»-2023: сладкая «архитектура», недооцененные «вандалы» и память места в городе будущего

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Казаныш» стал международным

В этот раз «Казаныш» проходит в международном формате. Восемь иностранных делегаций, 270 спикеров и более 5 тысяч участников размышляют над ключевым вопросом деловой площадки — как городам с многовековой историей идти в ногу с новейшими технологиями, не теряя своего лица и самоидентичности? Корреспондент «Реального времени» прочувствовала атмосферу, узнала, как самые юные могут подружить древность с современностью, и внесла свой вклад в архитектуру Казани.

— Столько людей у нас я не припомню, — поделилась гардеробщица театра им. Галиаскара Камала, передавая мне номерок, на котором значилась цифра «965». Все остальные бирки были уже заняты. И это за полчаса до официального открытия архитектурно-строительного форума «Казаныш». Забегая вперед, вешалок в театральном гардеробе все-таки не хватило, и дополнительные стойки для верхней одежды гостей поставили прямо в фойе.

Гостей и впрямь было как на знаковой и долго ожидаемой премьере или гастролях мировых звезд. Впрочем, в этот раз статус форума вполне отвечает таким критериям. В преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Казани в будущем году, «Казаныш» стал международным. Представители сразу восьми стран, включая неожиданные для текущей действительности Италию и Великобританию. Сразу 270 спикеров и более 5 тысяч участников. Трехдневная программа тоже более чем насыщенная — 65 сессий, круглых столов, мастер-классов на четырех площадках, две из которых импровизированные, стенды крупных и не очень строительных компаний, творческих мастерских и даже книжная лавка.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Перерывы между мероприятиями минимальные — чтобы выпить кофе и обменяться мнением об услышанном. Причем в одной очереди за напитками стояли и мэр Анкары Мансур Яваш, и экс-генеральный директор одной из крупнейших мировых компаний в сфере цифровых технологий и умных городов Аиша Бинт Бутти Бин Бишр, и директор архитектурного строительно-исследовательского института при Харбинском политехническом университете Чэнь Цзэньфей, и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, и казанские журналисты.

Сладкие колонны как символ самоидентичности

Главную тему форума «Идентичность как важнейший ресурс развития современных городов» обсуждали и во время пленарного заседания, и в кулуарах среди «малых архитектурных форм» — колонн, созданных из чак-чака. Сладкая архитектура, похоже, набирает популярность после Дня Татарстана на ВДНХ.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Отдельное пространство выделили для детей. Как рассказала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, «на детской площадке со своими мастер-классами будут все три дня работать лучшие архитектурные школы России».

— Обычный ребенок, у которого нет способностей [к архитектуре и дизайну], тоже имеет право на какие-то истории, связанные с развитием своей креативности. Пусть он будет врачом или юристом, но если в детстве развить его креативные способности, в жизни он будет более счастливым. Он будет понимать, что свое пространство и свой город он может построить под себя, — отметила она.

«Детская тема» в первый день форума обсуждалась не менее активно, чем главный вопрос открытия.

Отдельное пространство выделили для детей. realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Даже в ходе пленарной сессии Тухватуллина проанонсировала «детский» проект оформления будущей станции метро «Тулпар», который презентуют в рамках «Казаныша».

— У нас в 2022 году был проведен конкурс на станцию метро. И одна очень интересная команда выиграла станцию метро «Тулпар». Было предложено вовлечь детей в оформление этой станции. Дети рисовали. По теме, я думаю, а может быть, и без темы. Но мы хотим, чтобы рисунки именно этих детей были на стенах станции и чтобы они их видели. Когда они вырастут и будут приводить уже своих детей, они будут понимать, что тоже могут каким-то образом повлиять на изменение среды в своем городе, — заявила главный архитектор Казани.

Тухватуллина проанонсировала проект оформления будущей станции метро «Тулпар», который презентуют в рамках «Казаныша». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Вовлечение самых юных в формирование общественных городских пространств — модный тренд. Как рассказала архитектор, сооснователь бюро «Чехарда» Мария Помелова в ходе круглого стола «Каким должен быть город для детей, подростков и людей третьего возраста», в ряде российских городов, включая столицу, активно и успешно реализуются подобные проекты.

Вандалы 80-го уровня как недооцененный ресурс

— Дети, конечно, вандалы 80-го уровня. Но если ребенок вбил хоть один гвоздь — он будет считать эту территорию своей. Вовлечение в такие проекты в корне меняет отношение к месту… Дети — это мощный недооцененный ресурс, — уверена Помелова.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С ней полностью согласны руководители московской студии архитектуры и дизайна для детей «Фасад» супруги Салиховы, которые хотят открыть в школах Казани архитектурные классы.

Инна Салихова и ее муж Валерий и вовсе собираются транслировать свой опыт и знания на столицу Татарстана.

— Казань — мой родной город. Я здесь училась в КГАСУ, КИСИ тогда еще назывался. Окончила архитектурный факультет в 1999 году. Мой супруг Валерий тоже архитектор. Здесь и познакомились, — рассказала Инна Салихова «Реальному времени».

— Я тоже здесь учился первый год. А потом уехал домой, в Москву. А уже потом мы решили пожениться, в 1999 году. И позже, когда появились дети, появилась и архитектурная студия. Сначала кружок при школе, а потом она развилась в нечто большее, — добавил Валерий Салихов.

Супруги организовали первые архитектурные классы в Москве на базе обычной общеобразовательной школы.

Инна Салихова и ее муж Валерий собираются открыть архитектурные классы в Казани. realnoevremya.ru/Галия Шакирова

— Детям нравилось, родители были в восторге от того качества образования, которое они получали в рамках обычной школы. Но времена поменялись. Сменилось руководство, и нам пришлось тоже поменять вектор развития. Тем не менее на базе уже другой московской школы мы начинаем заново это все организовывать. И очень надеемся, что в Казани у нас получится тоже открыть класс. Уже два года мы обсуждаем эту идею. Встречались с сектором образовательным, с главным архитектором Казани, которая очень хочет внедрить эту тему. Сейчас она в стадии разработки, — рассказала Салихова, добавив, что, «как всегда, все упирается в финансы и кадры».

Напомним, что в начале ноября мэр Казани Ильсур Метшин анонсировал открытие в общеобразовательных учреждениях столицы Татарстана 10 архитектурных классов «для решения проблемы дефицита кадров» в будущем.

— С кадрами, я думаю, все будет хорошо. В Казани свой шикарный архитектурный университет, и молодежь активная. Именно молодежь в роли кураторов, наставников — это мощная сила. С ребятами сейчас местными общались, и они не против поддержать эту идею, — поделилась Салихова.

Мозаичное будущее столицы Татарстана

Впрочем, и взрослым тоже не поздно внести свой вклад. В прямом смысле своими руками.

Рядом с входом в театр можно создать свое мозаичное панно под руководством казанского художника Марата Наби.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

— Это такая акция-перформанс. Мы каждый день в течение форума будем создавать по одному панно на тематику «Казань будущего». Одним из условий акции было, чтобы эскиз создала нейросеть. Но я ее немножко потом доработал, — рассказал Наби «Реальному времени», продолжая одновременно следить за новоиспеченными учениками («Так, а это положили или просто так лежит? Понял. А то я смотрю, клея нет»): — Я добавил элементов нашего города. Это «Кул-Шариф», а это «Чаша». Это издалека будет смотреться, поэтому будет понятно. Вблизи мозаика не смотрится. Мы модулем пробуем. У нас же времени — только сегодняшний день. Тут у нас смальта. Тут стеклокерамика. И каждый может внести свою лепту, — рассказал художник, добавив, что одной только смальты заготовил 170 кг, «с запасом, чтобы точно хватило».

По его признанию, точное число тех, кто приобщился к искусству, он не считал.

— Я счет не веду. Но много было уже. Вон тот кружочек мэр вставил. Сейчас обратно пойдет, может, еще что-то добавит, — не исключил Наби.

По его словам, выставляться панно будут в общественных пространствах.

— А может, в офис. Но тогда нужно рамку сделать, — полушутя добавил художник.

Виртуально-реальный Советский

Новых технологий на форуме немало. К примеру, одна из строительных компаний предлагала посмотреть на квартал в Советском районе через очки виртуальной реальности. С их помощью можно было прогуляться по жилому комплексу, который появится уже в следующем году, заглянуть в подъезды многоэтажек, оценить спортивные и детские площадки.

Однако никакая самая современная технология не должна спорить с «культурным фундаментом города», считают эксперты, приехавшие на «Казаныш».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Наша эра предоставляет невероятные возможности, чтобы пересмотреть формат градостроительства. Но технология сама по себе — не панацея, — считает Аиша Бинт Бутти Бин Бишр, добавляя, что только баланс современных достижений и культурного наследия каждого отдельного города помогут им не потерять свое лицо перед глобализацией, делающей их безликими.

— Для меня идентичность — это внутренний потенциал того места и людей, где мы работаем, — рассказал создатель «Архитектурной мастерской А. Асадова» Андрей Асадов, добавляя, что для него даже материалы должны быть идентичными, к примеру, для российских проектов — это дерево.

1 / 55 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Галия Шакирова