Казань вошла в рейтинг популярных городов для бронирования жилья на ноябрь — декабрь

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Столица Татарстана вошла в рейтинг городов, в которых жители России бронируют жилье на ноябрь — декабрь этого года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитиков СберСпасибо.

Чаще всего на ноябрь — декабрь 2023 года респонденты, решившие отправиться в путешествие по России, бронировали жилье в Москве (28,3%), Сочи (15,8%), Санкт-Петербурге (13,4%), Владивостоке (4,6%), Краснодаре и Казани (по 2,9%). Также в десятку востребованных городов вошли Калининград (1,9%), Мурманск (1,9%), Тюмень (1,4%) и Хабаровск (1,2%).

realnoevremya.ru (архив)

Авиабилеты в преддверии Нового года участники опроса приобретают в Москву (25,1%), Санкт-Петербург (12,4%), Сочи (10,5%), Калининград (3,7%) и Екатеринбург (3,1%). Также россияне собираются лететь в Минеральные Воды (2,9%), Самару (2,6%), Тюмень (2,5%), Мурманск (2,3%) и Уфу (2,2%). Что касается зарубежных направлений, популярны Пхукет (16,3%), Ереван (7,7%), Бангкок (7,4%), Стамбул (6,9%) и Дубай (6,9%). Кроме того, россияне собираются в Баку (5%), Анталью (3,3%), Душанбе (2,8%), Ош (2,5%), Алма-Ату (2,5%).

Напомним, в ноябре столица Татарстан вошла в топ самых популярных городов для отдыха с детьми. На первом месте расположилась Москва, куда отправился каждый пятый путешественник. Следом за ней идет Сочи, который выбрали 16% пользователей, а далее Санкт-Петербург — 12,5%.



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Галия Гарифуллина