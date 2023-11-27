Сотрудники ФСБ России задержали жительницу Самары по подозрению в госизмене

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Жительницу Самары задержали по подозрению в государственной измене, сообщает RT со ссылкой на сообщение ФСБ России.



По информации службы, женщину подозревают в склонении участников спецоперации на Украине перейти на сторону ВСУ. Против нее возбудили уголовное дело по статье 275 УК России.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В октябре в России предъявили обвинение фигуранту первого в России уголовного дела о государственной измене в виде финансирования Вооруженных сил Украины через криптовалюту.

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Маргарита Головатенко