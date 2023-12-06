В Татарстане обострилась ситуация с заболеваемостью коклюшем — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Татарстане обострилась ситуация с заболеваемостью коклюшем, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Ситуацию связывают в том числе с погодой, ведь несмотря на инфекционное происхождение, заболевание активнее проявляется осенью и зимой. Как сообщает республиканский Роспотребнадзор, чаще всего болеют школьники с 1-го по 9-й классы. Привит от коклюша был лишь каждый четвертый заболевший. Самые уязвимые — груднички.

— Для заболеваемости коклюшем характерны циклические подъемы. Если сравнить заболеваемость с предыдущей неделей, заболеваемость у нас снизилась на 24,5%, — рассказала ведущий специалист-эксперт отдела Управления Роспотребнадзора по Татарстану Яна Михайлова.

Болеют коклюшем и дети, и взрослые. Почти треть лечатся в больницах под наблюдением врачей. По словам медиков, осложнения случаются из-за позднего обращения к врачам: идти на прием лучше уже при первых симптомах.

В Татарстане с начала года зарегистрировали 666 случаев заражения коклюшем. Это в 83 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вакцину от коклюша в республике получили 88,6% детей.

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Маргарита Головатенко