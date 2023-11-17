С начала года заболеваемость коклюшем в Татарстане выросла в 83 раза — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Татарстане с начала года зарегистрировали 666 случаев заражения коклюшем. Это в 83 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было всего восемь случаев, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Чаще всего коклюш выявляют у младенцев. У них болезнь протекает тяжелее всего. Но болеют им и взрослые.

— По прошествии 15—20 лет вновь взрослые люди становятся чувствительными, но болеют они существенно легче. Болеют нетипично, не так как дети. Они не изолируются, они заражают своих детей. Все это в конечном итоге и поддерживает такой высокий уровень заболеваемости, который мы регистрируем, — рассказал главный детский инфекционист Минздрава Татарстана Владимир Анохин.

Опасная зараза передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период длится от трех дней до двух недель. Болезнь можно спутать с обычным гриппом и ОРВИ.

Напомним, в Татарстане за январь — август 2023 года зарегистрировали 217 случаев заражения коклюшем. Это в 43,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов