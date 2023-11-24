Против коклюша в Татарстане вакцинировали 88,6% детей

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Татарстане 88,6% детей получили вакцину от коклюша. Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков назвал ситуацию с этой инфекцией «спокойной».

Всего в Татарстане с начала года зарегистрировали 666 случаев заражения коклюшем. Это уровень допандемийного уровня. Такие показатели были в 2017-2018 годах.

После пандемии наблюдалось снижение заболеваемости из-за ряда принятых мер, включая ношение масок и введение карантинов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В прошлом году за первые 11 месяцев в Татарстане выявили 7 случаев заражения коклюшем. Это в 83 раза меньше, чем сейчас.



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Айрат Назипов