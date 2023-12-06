Замглавы исполкома Тукаевского района Татарстана останется в СИЗО до начала февраля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Советский районный суд Казани продлил арест первого замглавы исполкома Тукаевского района Татарстана Мусы Хузязянова. Он пробудет в СИЗО до 9 февраля 2024 года, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Срок ареста Мусы Хузязянова истекал 9 декабря. В СИЗО он находится с октября.



Муса Хузязянов обвиняется во взятке размером 25 тысяч рублей. По версии следствия, предполагаемое преступление совершено в период, когда он занимал пост замглавы исполкома в Мамадыше.



При рассмотрении ходатайства СК в октябре выяснилось, что против него свидетельствовал заведующий сектором исполкома Мамадышского района Татарстана Ильназ Мусин. Он признался в посредничестве взятке за решение в пользу своего родственника Мухлисова.

«Я сказал своему родственнику, что можно получить социальную помощь до 350 тысяч рублей как самозанятому, но потом нужно отблагодарить людей. После нашего разговора Мухлисов получил выплату. Потом мы встретились с Хузязяновым, и на парковке он сказал, что ему нужно 25 тысяч рублей за помощь с выдачей максимального размера социальной выплаты комиссией. Мухлисов передал деньги мне, а я передал их Хузязянову», — огласили в суде фрагмент допроса Мусина, уже попавшего под домашний арест по обвинению в посредничестве взятке.



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Ирина Плотникова, Татьяна Демина