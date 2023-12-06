Глава Минюста России призвал подумать о новых ограничениях для алиментщиков

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В России могут ввести новые ограничения для должников по алиментам. Об этой идее высказался министр юстиции России Константин Чуйченко.

— Нами разработан проект федерального закона, предусматривающего создание отдельного общедоступного реестра лиц, обязанных уплачивать алименты. В ноябре он был принят Государственной думой в первом чтении. Возможно, нам надо совместно подумать еще о дополнительных ограничениях для должников по алиментам, — передает его высказывания «РИА Новости».



realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За первые 10 месяцев судебные приставы Татарстана взыскали с должников почти 13,5 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как говорил руководитель Главного управления ФССП по республике Анвар Закиров, доля женщин среди неплательщиков алиментов в Татарстане составляет 13%. По его словам, «цифра из года в год особо не меняется». Как правило, долги по алиментам есть у женщин, ведущих асоциальный образ жизни.

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Айрат Назипов