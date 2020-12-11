В Татарстане УФАС выявило почти 100 нарушений, совершенных в рамках реализации нацпроектов

Фото: Роман Хасаев

Татарстанское УФАС России на итоговых публичных обсуждениях правоприменительной практики в 2020 году рассказало о том, что из 258 госзакупок, которые были сделаны в рамках исполнения нескольких национальных проектов, 93 закупки были совершены с нарушениями. Большая часть нарушений пришлась на нацпроект «Демография» (42), «Образование» (25) и «Безопасность и качество дорог» (10).

Всего по 762 направленным в ФАС жалобам — 55% (или 416) были признаны обоснованными, по 51% из них были выданы предписания. Штрафов было выписано на 5,4 млн рублей, что меньше, чем в прошлом году из-за пандемии (было 7,6 млн).



Больше всего проштрафились исполкомы Мамадышского района (14 нарушений), Рыбно-Слободского (12 нарушений), Арского района (10 нарушений) и Спасского (11 нарушений). Интересно, что в список попало и всего одно министерсво — Минцифры с пятью нарушениями.

УФАС предупредило также, что в 2021 году плановые проверки ждут Минэкологии РТ, Минкультуры РТ, а также исполкомы ряда районов, включая исполкомы Набережных Челнов и Казани.

Ранее в Татарстане выявили злоупотребления должностными полномочиями при реализации нацпроекта «Демография».