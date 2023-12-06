«РИА Новости»: законопроект о запрете абортов внесут в Госдуму в весеннюю сессию

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник могут внести в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

— Законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник находится в разработке. Также планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности. Самого документа еще нет, — уточнил собеседник агентства.

На днях спикер Совфеда России Валентина Матвиенко выступила против полного запрета абортов в стране. Она считает, что государство не пойдет на запреты и криминализацию законодательства в сфере абортов. В этой связи спикер Матвиенко призвала снизить накал риторики по текущему вопросу.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В ноябре «Реальное время» писало, что Татарстан стал одним из первых регионов, в котором частные клиники отказываются от проведения абортов. О «добровольно-принудительном» уходе коммерсантов с рынка этих услуг, реальном влиянии доступности абортов на демографию и перспективах исключения абортов из списка медицинских услуг, доступных в рамках ОМС, — в материале интернет-газеты.

На этом фоне Федеральная антимонопольная служба России обратилась в министерства здравоохранения Татарстана и Крыма с требованием объяснить причины отказа от абортов в частных клиниках. В свою очередь, в ведомстве «Реальному времени» заявили об отсутствии информации у ФАС. Там объяснили, что в регионе не проводят рестрикций в отношении частных медицинских организаций.

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Айрат Назипов