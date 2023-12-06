На строительство первого участка второй линии казанского метро выделят еще 353,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На строительство первого участка второй линии метрополитена в Казани направят еще почти 353,7 млн рублей. Средства выделят из бюджета Татарстана.

Исполнителю предстоит выполнить земляные работы, соорудить туннели и заняться устройством внутренних электротехнических систем и наружных электрических сетей и линий связи.

В частности, подрядчик займется перегоном от станции «Улица Академика Сахарова» до станции «100-летие ТАССР» (рабочие названия, — прим. ред.), обслуживающими процессами и созданием откаточных путей протяженностью 120 метров.

realnoevremya.ru (архив)

Для выполнения всех задач рабочим понадобятся полипропиленовые, неоцинкованные и полиэтиленовые трубы, нефтяные битумы, радиаторы, плиты, а также различные светильники.

В конце ноября на разработку документации в объеме, достаточном для строительства первого участка второй линии метрополитена Казани, планировали выделить почти 252 млн рублей. Работы также профинансируют из бюджета Татарстана.

Напомним, первый участок новой ветки казанского метро планируют открыть в августе 2027 года. По состоянию на октябрь прошлого года, на строительство объекта было получено около 10,5 млрд из требуемых 39,9 млрд рублей, рассказывал генеральный директор «Казметростроя» Марат Рахимов.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов