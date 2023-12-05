Госдума введет штраф до 500 тысяч рублей за самовольный монтаж газового оборудования

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за самовольный монтаж внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. Проект предполагает также пятикратное повышение штрафов за отказ впускать газовщиков в жилье.



Авторы предлагают ввести ответственность за нарушение требований к порядку выполнения работ по техническому диагностированию такого оборудования. Для должностных лиц предложено ввести штраф в размере от 25 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

За самовольную установку, демонтаж, замену, перенос оборудования или его отдельных частей без привлечения специалистов организации, с которой заключен договор о техобслуживании, повысят штрафы. Для граждан они составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 25 тыс. до 100 тыс. рублей. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Правительство России в июле одобрило законопроект, согласно которому штрафы за недопуск газовщиков в квартиры могут увеличиться в пять раз — до 10 тысяч рублей.



Один из разработчиков документа, сенатор Совета Федерации Андрей Кутепов, объясняет, что проект закона направлен на повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах и предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Принятие законопроекта должно сократить число аварий с бытовым газом, считают авторы документа.

В 2023 году в России произошло несколько взрывов бытового газа. В результате погибли по меньшей мере 23 человека. В марте в одном из городов Башкортостана — Нефтекамске — в многоквартирном доме произошел взрыв газовоздушной смеси, были эвакуированы 63 человека, обошлось без пострадавших. В феврале в Новосибирске на Линейной улице из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме обрушился подъезд. Всего в доме четыре подъезда, в каждом по 15 квартир. В том же месяце в жилом доме в Тульской области взорвался газ, обрушился подъезд в Ефремове.

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Маргарита Головатенко