В доме Нефтекамска произошел хлопок газа, эвакуированы 63 человека

Фото: ГУ МЧС России по Башкортостану

Сегодня утром в одном из городов Башкортостана — Нефтекамске — в многоквартирном доме произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Из двух подъездов эвакуированы 63 человека, из них 14 детей. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Фото: ГУ МЧС России по Башкортостану

Установлено, что в результате хлопка значительные повреждения получила одна их квартир. В подъезде осыпалась штукатурка. Видимых нарушений целостности конструкций дома нет, угрозы обрушения нет, газ в подъезде перекрыт.

По указанию начальника Главного управления Марат Латыпова на место выехала оперативная группа Главного управления. Причины произошедшего устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС России по Башкортостану

Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, хлопок произошел на последнем этаже девятиэтажного дома. В момент происшествия в помещении никого не было. Прокуратура Нефтекамска организовала проверку.

— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности при эксплуатации газового оборудования, — сообщили в ведомстве.

В прошлом месяце в Новосибирске на Линейной улице из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме обрушился подъезд. Всего в доме четыре подъезда, в каждом по 15 квартир. Возбуждено уголовное дело, задержаны двое жителей Омской области.



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Илина Хакимова