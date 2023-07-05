«Известия»: правительство России одобрило увеличение штрафа в 5 раз за недопуск газовщиков в квартиры

Правительство России одобрило законопроект, согласно которому штрафы за недопуск газовщиков в квартиры может увеличиться в 5 раз — до 10 тысяч рублей. В ближайшее время документ планируется внести в Госдуму, сообщают «Известия».

Для должностных лиц максимальная санкция возрастет до 100 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей.

Один из разработчиков документа, сенатор Совета Федерации Андрей Кутепов объясняет, что проект закона направлен на повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах и предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Наказывать будут и за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования: штрафы для граждан составят до 10 тыс. рублей.



Принятие законопроекта должно сократить число аварий с бытовым газом, считают авторы документа.

В 2023 году в России произошло несколько взрывов бытового газа. В результате погибло по меньшей мере 23 человека. В марте одном из городов Башкортостана — Нефтекамске — в многоквартирном доме произошел взрыв газовоздушной смеси, были эвакуированы 63 человека, обошлось без пострадавших. В феврале в Новосибирске на Линейной улице из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме обрушился подъезд. Всего в доме четыре подъезда, в каждом по 15 квартир. В том же месяце в жилом доме в Тульской области взорвался газ, обрушился подъезд в Ефремове.



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Илина Хакимова