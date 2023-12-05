В Татарстане утвердили нормативные затраты на помощь в трудоустройстве на 2024—2026 годы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты на помощь в трудоустройстве людям с ментальными нарушениями, в том числе людям с аутизмом на 2024—2026 годы, постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Нормативные затраты на предоставление одной услуги утверждены в сумме 40 272,64 рубля.

Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года. Контроль за исполнением постановления возложен на Минтруда Татарстана.

В Татарстане реализуют пилотный проект по организации содействия в трудоустройстве и сопровождении лиц с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в период оформления на работы. Он рассчитан на 2023—2026 годы. Пилотный проект подразумевает взаимодействие с Центром занятости населения в целях поиска вариантов подходящей работы для татарстанцев с ментальными нарушениями. Им будут помогать в составлении резюме, в сборе документов для прохождения медкомиссии.

Госкомитет Татарстана по тарифам в конце августа утвердил тариф на предоставление услуги «Оказание помощи в трудоустройстве» до конца 2023 года.

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Маргарита Головатенко