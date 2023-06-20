В Татарстане запускают пилотный проект по содействию в трудоустройстве лицам с ментальными нарушениями
В Татарстане реализуют пилотный проект по организации содействия в трудоустройстве и сопровождении лиц с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в период оформления на работы. Он рассчитан на 2023—2026 годы, следует из постановления Кабмина республики.
Пилотный проект подразумевает взаимодействие с Центром занятости населения в целях поиска вариантов подходящей работы для татарстанцев с ментальными нарушениями. Им будут помогать в составлении резюме, в сборе документов для прохождения медкомиссии.
Сопровождение планируется и непосредственно при заключении трудового договора. Предусмотрен также патронаж по месту трудоустройства в течение двух месяцев.
Содействие в трудоустройстве смогут получить проживающие в Татарстане инвалиды трудоспособного возраста с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, не имеющие доходы от трудовой деятельности. Эти лица должны быть признанными нуждающимися в соцобслуживании и иметь рекомендацию пройти профессиональную реабилитацию или абилитацию.
Кроме того, у них должны отсутствовать медицинские противопоказания. К ним относятся тяжелые психические расстройства, тяжелая форма эпилепсии, карантинные инфекционные заболевания, хронический алкоголизм, венерические, хронические кожные заболевания, активные формы туберкулеза, гангрена конечностей, заболевания, вызванные ВИЧ.
О планах татарстанских властей реализовать пилотный проект по организации содействия в трудоустройстве и сопровождении лиц с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями «Реальное время» сообщало в феврале этого года. На тот момент проект постановления кабмина проходил антикоррпционную экспертизу.
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