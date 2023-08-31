В Татарстане утвердили тариф на оказание помощи в трудоустройстве
В Татарстане установили тариф на предоставление услуги «Оказание помощи в трудоустройстве». Он утвержден постановлением Госкомитета республики по тарифам.
Тариф составил 40 272,64 рубля за одну услугу. Он действует до 31 декабря 2023 года.
Утвержден тариф в том числе в соответствии с постановлением кабмина Татарстана от 19 июня 2023 года о реализации пилотного проекта по организации содействия в трудоустройстве и сопровождении лиц с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в период оформления на работы. Он рассчитан на 2023—2026 годы.
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