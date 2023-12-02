Правительство планирует повысить первоначальный взнос по льготной и семейной ипотекам
Правительство России планирует повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотеки, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, такую меру хотят ввести, чтобы регулировать выдачу:
— Ипотека будет развиваться. До 1 июня следующего года у нас действуют семейная и льготная ипотеки. Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса… Объем выдачи ипотеки очень большой в настоящий момент. Мы смотрим, как регулировать объем выдачи до 1 июня по ипотеке, — приводит ТАСС слова вице-премьера.
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