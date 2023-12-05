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Казанский ВК «Зенит» обыграл «Енисей»

17:25, 05.12.2023
Казанский ВК «Зенит» обыграл «Енисей»
Фото: скриншот realnoevremya.ru/трансляция

Казанский ВК «Зенит» обыграл «Енисей», встреча завершилась со счетом 2:3 (11:25, 16:25, 25:19, 25:21, 11:15).

У казанцев отличились Кирилл Клец и Михаил Лабинский.

2 декабря «Зенит-Казань» обыграл новосибирский «Локомотив», встреча завершилась со счетом 3:0 (25:22, 25:21, 25:18). В команде казанцев забили Дмитрий Волков и Сэм Деру.

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Маргарита Головатенко
СпортВолейбол Татарстан
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