Казанский ВК «Зенит» обыграл «Енисей»
Казанский ВК «Зенит» обыграл «Енисей», встреча завершилась со счетом 2:3 (11:25, 16:25, 25:19, 25:21, 11:15).
У казанцев отличились Кирилл Клец и Михаил Лабинский.
2 декабря «Зенит-Казань» обыграл новосибирский «Локомотив», встреча завершилась со счетом 3:0 (25:22, 25:21, 25:18). В команде казанцев забили Дмитрий Волков и Сэм Деру.
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