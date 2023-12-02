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«Зенит-Казань» одержал четвертую «сухую» победу подряд и вышел в финал чемпионата России

20:35, 02.12.2023
«Зенит-Казань» одержал четвертую «сухую» победу подряд и вышел в финал чемпионата России
Фото: скриншот realnoevremya.ru/трансляция

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» обыграл новосибирский «Локомотив», встреча завершилась со счетом 3:0 (25:22, 25:21, 25:18).

В команде казанцев отличились Дмитрий Волков и Сэм Деру.

29 ноября казанский «Зенит» одержал третью победу подряд в чемпионате России. В восьмом туре клуб из столицы Татарстана переиграл АСК (Нижний Новгород) со счетом 3:0.

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Маргарита Головатенко
СпортВолейбол Татарстан
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