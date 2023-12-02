«Зенит-Казань» одержал четвертую «сухую» победу подряд и вышел в финал чемпионата России
Волейбольный клуб «Зенит-Казань» обыграл новосибирский «Локомотив», встреча завершилась со счетом 3:0 (25:22, 25:21, 25:18).
В команде казанцев отличились Дмитрий Волков и Сэм Деру.
29 ноября казанский «Зенит» одержал третью победу подряд в чемпионате России. В восьмом туре клуб из столицы Татарстана переиграл АСК (Нижний Новгород) со счетом 3:0.
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