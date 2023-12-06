Татарстан вошел в число 20 самых благополучных регионов России

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан вошел во вторую десятку рейтинга 35 наиболее социально благополучных регионов России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Фонда развития гражданского общества» за третий квартал этого года.

Лидерами рейтинга стали ЯНАО, НАО и ХМАО. За ними следуют Сахалинская, Магаданская области, Москва, Чукотка, Санкт-Петербург, Камчатский край и Мурманская область. Во вторую десятку вошли Иркутская область, Якутия, Красноярский край, Кемеровская, Московская области, Татарстан, Коми, Ленинградская, Амурская и Тюменская области.

realnoevremya.ru (архив)

Татарстан занял в списке 16-е место. В прошлом году республика располагалась на 14-й строчке рейтинга.

В третьей десятке оказались Свердловская область, Белгородская и Томская области (поделили 22-е место), Челябинская область, Башкирия, Забайкальский край, Астраханская и Самарская области, Пермский край, а также Тульская, Новгородская и Омская области (поделили 30-е место). Замыкают рейтинг Новосибирская и Архангельская области (31-е место), Хабаровский край и Липецкая область (32-е место), Хакасия, Калужская и Оренбургская области.

При разработке рейтинга аналитики отталкивались от соотношения средней заработной платы к расчетной минимальной стоимости жизни.

Напомним, Татарстан также вошел в список российских регионов, где проживают больше всего инвесторов. Компанию в рейтинге республике составили Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский, а также Башкортостан.

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Галия Гарифуллина