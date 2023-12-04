Татарстан попал в топ-5 регионов России по количеству инвесторов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан вошел в список российских регионов, где проживают больше всего инвесторов. Компанию в рейтинге республике составили Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский, а также Башкортостан, рассказали «Реальному времени» аналитики «Тинькофф Инвестиций».

Татарстанские инвесторы чаще всего вкладываются в бумаги энергетического сектора. Доля таких акций в портфеле у татарских инвесторов и инвесторов из Башкортостана выше, чем в остальных регионах России.

— Региональные различия могут быть обусловлены близостью инвесторов к тем или иным компаниям и большим знанием жителей этих регионов о компании, производстве и бренде. По этой причине в Краснодаре могут больше инвестировать в акции «Магнита», в Татарстане и Башкортостане — в ценные бумаги региональных нефтяных компаний, таких как «Татнефть» и «Башнефть», — объяснил руководитель департамента инвестиционной аналитики сервиса Кирилл Комаров.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Среди наиболее популярных эмитентов у инвесторов из Татарстана — ВТБ, «Аэрофлот», «Роснефть», «Северсталь» и «Алроса». В целом российские инвесторы предпочитают обыкновенные акции «Газпрома» и «Сбербанка».



Большую часть портфеля российских инвесторов по объему занимают российские акции (45%), на втором — облигации (28%), третье место у ETF — 7,2%.

В сотню крупнейших по объему торгов на Мосбирже компаний попали 5 татарстанских организаций. В списке присутствуют «Татнефть», «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», КАМАЗ и «Таттелеком».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов