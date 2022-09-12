В Казани в декабре пройдет трехдневный архитектурный форум «Казаныш»

В Казани с 1 по 3 декабря пройдет очередной архитектурный форум «Казаныш». Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В этом году темой форума станет «Город для молодежи». Участники встреч обсудят, в каких молодежных пространствах нуждается столица Татарстана. Также будут подводиться итоги смотра-конкурса на лучший архитектурный объект в городе.

Сегодня стало известно, что Казанская набережная на озере Кабан попала в список 20 главных архитектурных объектов, построенных в России в XXI веке. Также в список главных архитектурных объектов России вошли московские Dominion Tower, «Сколково», ГЭС-2, «Зарядье», музей современного искусства «Гараж», «Даниловский форт», штаб-квартира «Русской медной компании» в Екатеринбурге, Новая Голландия в Санкт-Петербурге, стадион и парк «Краснодар» и другие.



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Татьяна Леухина