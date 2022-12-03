На форуме «Казаныш» назвали лучшие архитектурные решения Казани

В Казани на форуме «Казаныш» подвели итоги смотра-конкурса лучших архитектурных решений города, сообщает мэрия столицы Татарстана.

В этом году в конкурсе принимала участие 41 строительная компания. В общей сложности они подали 126 заявок. Победителей и призеров выбирали среди несогласованных проектов, согласованных, но нереализованных работ, и реализованных объектов.

Фото: kzn.ru

Гран-при среди лучших реализованных проектов получили сразу три объекта: центр семейного отдыха на ул. Павлюхина, новый IT-парк имени Башира Рамеева и мешающая спать жителями соседних домой подсветка ЖК Atlantis Deluxe.

— Специальными дипломами было отмечено еще 16 проектов, в том числе поощрена администрация Кировского и Московского районов за современное решение в реновации детского сада №417, — сообщает казанская мэрия.

С более подробным списком победителей можно ознакомиться на сайте мэрии Казани.

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Артем Гафаров