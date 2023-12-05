Власти Казахстана задумались над принятием мер по вопросу с сериалом «Слово пацана»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министерство науки и высшего образования Казахстана изучает ситуацию вокруг сериала о казанских ОПГ «Слово пацана». Власти могут принять меры по этому вопросу.

— Мы сейчас изучаем этот вопрос. Каких-то преждевременных выводов делать не хотим. Наше министерство подключило несколько своих экспертов, из министерства информации. Изучается вопрос. При необходимости, возможно, будут какие-то решения приняты, — передает «РИА Новости» слова министра науки и образования Саясата Нурбека.

Министр просвещения Гани Бейсембаев добавил, что власти пока изучают ситуацию по данному вопросу. Он объяснил — ведомство пропагандирует нулевую терпимость к любому виду насилия.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Слово пацана. Кровь на асфальте»/vk.com

В Госдуме уже попросили Роскомнадзор и Следственный комитет проверить сериал «Слово пацана» на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина отмечает, что с сериалом связывают преступления, получившие широкий резонанс в СМИ. В частности, это касается случая в Иркутске: толпа подростков напала на 15-летнего школьника и нанесла ему несколько ножевых ранений в области сонной артерии, после чего подросток скончался.

Напомним, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила «благодарность» нашумевшему сериалу «Слово пацана» за то, что проект обнажил проблему насилия в молодежной среде. Она напомнила, что регулярно пытается привлечь внимание к подростковой преступности. По ее словам, ситуации с унижением или избиением детей происходят во многих регионах России.

Сериал «Слово пацана» начинали снимать в Казани. Однако из-за резонанса и требования запретить съемки, его сняли в Ярославле. Кинопроект Жоры Крыжовникова, в котором звучит песня группы «Аигел», вызвал множество дискуссий. Свое мнение о сериале высказали раис Татарстана Рустам Минниханов и прокурор республики Альберт Суяргулов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов