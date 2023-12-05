Школьник из Башкортостана напал с ножом на другого ученика

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Прокуратура Башкортостана расследует поножовщину в одной из школ Кармаскалинского района. По данным надзорного ведомства, во время перемены между двумя подростками произошел конфликт, в результате которого один из них ударил ножом своего оппонента.

Пострадавшего ребенка оперативно доставили в больницу, где ему своевременно оказали медицинскую помощь. На место происшествия выехал заместитель прокурора Кармаскалинского района Марсель Ягудин.



— В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства об образовании в части безопасного пребывания детей в образовательной организации, а также о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщили в прокуратуре.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила «благодарность» нашумевшему сериалу «Слово пацана» за то, что проект обнажил проблему насилия в молодежной среде. Она напомнила, что регулярно пытается привлечь внимание к подростковой преступности. По ее словам, ситуации с унижением или избиением детей происходят во многих регионах России.

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Айрат Назипов