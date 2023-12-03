Еще 133 россиянина смогли покинуть сектор Газа

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Еще 133 россиянина смогли пройти через пункт пропуска «Рафах» и покинуть сектор Газа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Через пункт пропуска «Рафах» прошли еще 133 россиянина и члены их семей, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства обратили внимание, что специалисты МЧС в Египте продолжают оказывать гражданам России медицинскую и психологическую помощь, а также помогают с оформлением документов.

— После прохождения всех необходимых этапов авиация ведомства доставит эвакуированных в Москву, — добавили в МЧС.

В конце ноября сообщалось, что с начала обострения палестино-израильского конфликта КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта пересекли уже 750 россиян. В зоне боевых действий на территории сектора Газа остаются еще 150—200 россиян, но вскоре их должны вывезти оттуда.



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Илина Хакимова