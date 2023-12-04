Татарстан вошел в топ-5 самых активных регионов России по сбору макулатуры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан вошел в топ-5 самых активных регионов России по сбору макулатуры в рамках всероссийской акции «БумБатл» в поддержку нацпроекта «Экология». Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра экологии республики Егор Тарнавский.



По его словам, всероссийская акция проходила с 10 по 15 ноября. За это время татарстанцы смогли собрать 185 тонн макулатуры.

Только 11 ноября на парковке торгового центра «Мега» жители Казани сдали на переработку 1 тонну бумажных и картонных отходов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в результате увеличения охвата населения Татарстана экологическими мероприятиями доля экологоориентированных жителей увеличилась до 34,7%. В настоящее время число охваченных граждан составляет 1 млн 388 тысяч человек. Для сравнения: в 2022 году их количество достигало 1 млн 320 тысяч, а в 2021-м — 1 млн 285 тысяч.

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Максим Кокунин